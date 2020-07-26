«Защищают интересы России»: Медведев поздравил моряков с Днем Военно-морского флота РФ

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил военнослужащих с Днем Военно-морского флота.

«На протяжении нескольких столетий военный флот надежно стоит на защите национальных интересов России. В его героической истории – яркие страницы боевых побед и важнейших географических открытий», - сказал он.

Медведев отметил, что благодаря профессионализму и мужеству военных моряков Россия завоевала статус морской державы.

Зампредседателя Совбеза подчеркнул, что ВМФ успешно выполняет самые сложные и ответственные задачи, обеспечивая безопасность страны от Балтики до Тихого океана, от Арктики до Черного моря.

«Успешное развитие надводных и подводных сил, морской авиации, береговых войск и морской пехоты – залог укрепления обороноспособности России. Государство и дальше будет добиваться того, чтобы флот был современным, оснащенным по последнему слову техники», - добавил Медведев.

Сегодня Россия отмечает День Военно-морского флота. Торжества прошли по всей стране, от Камчатки до Калининграда. Главный морской парад состоялся в Санкт-Петербурге. В его морской части участвовали 46 надводных кораблей и подводных лодок. Парад в городе на Неве принимали президент России Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов.

Также парады в честь дня ВМФ прошли в семи городах России. Всего было задействовано около 15 тысяч военнослужащих, более 250 кораблей и судов, свыше 100 единиц наземной техники, около 80 самолетов и вертолетов.