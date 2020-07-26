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На Камчатке состоялся парад в честь Дня ВМФ России

Андрей Аркадьев
13:24 26.07.2020
В торжествах были задействованы 25 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Праздничные мероприятия в честь Дня Военно-Морского Флота России прошли на Камчатке, сообщает Министерство обороны РФ. Морской парада в Петропавловске-Камчатском проходил в Авачинской бухте.

Контр-адмирал Юлдашев, руководители края и города на катере обошли парадный строй из восьми кораблей, поприветствовали личный состав и поздравили моряков с праздником.

«В Авачинской бухте в составе парадного строя в двух линиях ошвартованы атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Рязань», пограничный корабль управления ФСБ по Восточному Арктическому району "Забайкалье", большой десантный корабль "Адмирал Невельской", модернизированный малый ракетный корабль "Смерч", морской тральщик МТ-265, спасательное судно "Алагез", судно-кабелеукладчик "Бирюса" и новейшее гидрографическое судно "Александр Рогоцкий"», - говорится в сообщении.

После обхода парадной линии Юлдашев поднялся на борт большого десантного корабля «Адмирал Невельской», откуда произнес праздничную речь.

Далее в ходе военно-спортивного праздника малые ракетные корабли выполнили постановку радиоэлектронных помех, тактическая группа минно-тральных кораблей провела траление и уничтожила морскую мину, малый противолодочный корабль атаковал торпедой подводной лодки условного противника.

Собравшиеся на берегу зрители смогли наблюдать за действиями специального подразделения, которые освободили захваченное «террористами» судно.

Затем состоялся традиционный праздничный вальс рейдовых буксиров, которые зрелищно «били» в небо фонтанами. Завершит празднование Дня ВМФ в Петропавловске-Камчатском салют, который прогремит в 22 часа.

К-44 «Рязань» - атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 667БДР «Кальмар». Заложен 31 января 1980 года на ПО «Севмашпредприятие» в Северодвинске под наименованием «К-44», спущен на воду 19 января 1982 года, вошел в состав Северного флота 24 ноября 1982 года.

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