В Тартусе состоялся парад в честь Дня ВМФ

В День Военно-Морского Флота России на рейде сирийского порта Тартус состоялся парад военных кораблей и судов обеспечения, входящих в состав постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.

В парадном строю были задействованы современные боевые корабли ВМФ России – дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Новороссийск», фрегат «Адмирал Макаров», морской тральщик «Вице-адмирал Захарьин», а также суда вспомогательного флота – киллекторное судно КИЛ-158 и спасательный буксир СБ-36. В отдельных элементах военно-спортивного праздника принимали участие противодиверсионные катера типа «Раптор» и «Грачонок».

Торжественные мероприятия в территориальных водах Сирии начались с обхода парадного строя кораблей ВМФ России, украшенных флагами расцвечивания и выстроенных в кильватерную линию на внешнем рейде порта Тартус, принимающим парад – командующим группировкой войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике генерал-лейтенантом Александром Чайко и командующим парадом – капитаном 1 ранга Сергеем Троневым.

После обхода строя кораблей и прибытия командующего группировкой войск ВС РФ в САР и командующего парадом на фрегат «Адмирал Макаров» на борту корабля состоялась торжественная церемония награждения военных моряков за отличие в военной службе и образцовое выполнение воинского долга.

После завершения торжественной части военно-морского парада экипажи кораблей и судов ВМФ России продемонстрировали боевые возможности и морскую выучку в ходе военно-спортивного праздника.

Воздушную часть военно-спортивного праздника открыл пролет транспортных и ударных вертолетов морской и армейской авиации - Ка-27ПС, Ми-8АМТШ и Ми-35. Помимо вертолетов, в авиационной части военно-морского парада в небе над побережьем Средиземного моря парами прошли фронтовые бомбардировщики Су-24, многофункциональные самолеты Су-34 и Су-35, самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, транспортные самолеты Ан-26 и Ан-72 ВКС России.

В рамках морской части военно-спортивного праздника гостям и жителям города Тартус российские военные моряки продемонстрировали эпизоды по высадке и захвату побережья подразделением морской пехоты ВМФ России при огневой поддержке катеров «Раптор» и ударных вертолетов армейской авиации Ми-35, по проводке за тралами кораблем противоминной обороны «Вице-адмирал Захарьин» дизель-электрической подводной лодки и уничтожении тральщиком плавающих мин с помощью корабельной артиллерии.

Экипаж фрегата «Адмирал Макаров» осуществил поиск и условное уничтожение подводной лодки реактивным комплексом РБУ-6000, а также осуществил постановку пассивных помех для выхода из-под удара средств авиационного нападения условного противника и выполнил стрельбы по воздушным целям из артиллерийских орудий АК-190 и АК-630. Одним из зрелищных эпизодов военно-спортивного праздника стала демонстрация работы противопожарных установок спасательным буксиром СБ-36.

Помимо кораблей ВМФ России в военно-спортивном празднике участвовали 2 ракетных катера проекта 205 от 110 бригады надводных кораблей военно-морских сил Сирийской Арабской Республики.

Программу военно-спортивного праздника в акватории порта Тартус завершило прохождение катеров «Раптор» и пролет вертолета морской авиации Ка-27, несших на борту и в воздухе государственные флаги Российской Федерации, Сирийской Арабской Республики и Военно-Морского Флота России.

Всего в праздничных мероприятиях приняли участие 9 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения ВМФ России, 14 летательных аппаратов Воздушно-космических сил и морской авиации ВМФ России, а также два ракетных катера ВМС Сирии.