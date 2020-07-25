Пусковые установки ПГРК «Ярс» вышли на маршруты патрулирования в ходе учений РВСН в Свердловской области

Автономные пусковые установки мобильного ракетного комплекса «Ярс» вышли на маршруты боевого патрулирования в Свердловской области.

В ходе учения стратегические ракетчики отрабатывают вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершения маршей протяженностью до 100 километров, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения.

При этом проведен ряд мероприятий по обнаружению, блокировке и «уничтожению» условных диверсантов, в том числе с использованием новых боевых противодиверсионных машин (БПДМ) «Тайфун-М», оснащенных беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

При совершении марша колонна ПГРК «Ярс» преодолела условно зараженный участок местности. По легенде, диверсанты «использовали» отравляющие вещества на дальних подступах к полевым позициям.

После вывода техники из зоны якобы радиоактивного заражения, подразделения радиационной, химической, биологической защиты провели полную специальную обработку агрегатов ракетного комплекса, в том числе автономных пусковых установок с применением новейших образцов перспективной техники.

Подразделения РХБ защиты РВСН применили современные унифицированные тепловые машины УТМ-80М для проведения полной специальной обработки техники. В ходе учений подразделения РХБ защиты РВСН в Свердловской области провели специальную обработку более 100 единиц техники, в том числе пусковых установок ПГРК «Ярс».