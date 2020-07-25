К 90-летию ВДВ: экипажи Ил-76 разметали салютные искры в небе над Тверью

В Тверской области на аэродроме Мигалово прошла тренировка воздушной части праздничных мероприятий в честь празднования 90-летия Воздушно-десантных войск.

Экипажи трех самолетов Ил-76 на высоте 600 метров и дистанцией в 100 метров выполнили полет с синхронным отстрелом пиротехнических патронов.

Пиротехнические средства применяются в комплексе при выполнении противоракетного, противозенитного маневра. На каждом борту установлено четыре комплекта инфракрасных пиропатронов по 96 в каждом.

День ВДВ в России празднуется второго августа. Второго августа 1930 года, на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые подразделение в количестве 12 человек было десантировано в тыл условного противника на парашютах.