В Новороссийске откроют учебный комплекс для подготовки экипажей подводных лодок

Сегодня на новороссийской Военно-Морской базе будет открыт и принят в эксплуатацию современный Учебно-тренировочный комплекс ВМФ, предназначенного для подготовки легководолазных и спасательных экипажей подводных лодок.

Накануне об успешных испытаниях учебно-тренировочного комплексами специалистами Главного командования ВМФ и НИИ спасания и подводных технологий Военного учебно-научного центра ВМФ (ВУНЦ ВМФ) было доложено главнокомандующему ВМФ России адмиралу Николаю Евменову.

Как сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по Военно-Морскому Флоту, учебный комплекс оснащен самым современным оборудованием, позволяющим на высоком уровне эффективности проводить подготовку личного состава экипажей подводных лодок.

«Подготовка подводников в Военно-Морском Флоте выведена на новый качественный уровень. Это касается как тренажерной базы, так программ обучения подводников», - отметил Николай Евменов.

Подготовка экипажей будет вестись, учитывая технические характеристики поступивших в состав ВМФ новых подводных лодок и будет направлена на совершенствование профессионализма личного состава.