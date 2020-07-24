Синхронные залпы: в горах Абхазии артиллеристы ЮВО «уничтожили» колонну условного противника

Военнослужащие артиллерийских подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии «уничтожили» колонну техники условного противника из 152-мм гаубиц «Акация» и Д-30 на горном полигоне Цабал. Боевые стрельбы прошли в рамках масштабных тактических учений.

По легенде, расчеты беспилотных летательных аппаратов обнаружили в горах на удалении более 10 километров колонну боевой техники условного противника и передали координаты целей на командный пункт. Для их «уничтожения» были задействованы 152-мм артиллерийские гаубицы «Акация» и 122-мм орудия Д-30. Расчеты РСЗО «Град» завершили «уничтожение» сил условного противника, накрыв технику сплошным ковровым огнем.

Расчеты артиллерийских гаубиц выполнили стрельбу осколочно-фугасными снарядами с закрытых позиций. В мероприятии принимают участие более 2,5 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано более 300 единиц техники.

По решению командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова 10 батальонных и 13 ротных тактических учений, начатых в соединениях и воинских частях в ходе внезапной проверки боевой готовности, продолжены по плану боевой подготовки и завершатся в установленные сроки.

Всего в летнем периоде обучения в войсках ЮВО спланировано проведение более 20 двусторонних батальонных тактических и более 10 специальных учений.