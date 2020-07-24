Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Команда ВДВ упрочила лидерство на соревнованиях «Эльбрусское кольцо-2020»

Андрей Аркадьев
14:00 24.07.2020
Соревнования проходят на базе Центра горной подготовки и выживания «Терскол» в Кабардино-Балкарии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Команда Воздушно-десантных войск упрочила свое лидерство по итогам третьего специального задания всероссийского этапа конкурса «Эльбрусское кольцо-2020», сообщает пресс-служба Южного военного округа.

В лазании в связках команда ВДВ заработала 923 балла, команда Восточного военного округа показала второй результат (903 балла), подразделение Южного военного округа заняло третье место набрав 732 балла.

От каждой команды выступало по две связки военнослужащих. Самое лучше время в лазании в связке показала команда Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского. Рядовой Плотников и рядовой Гордов выполнили задание за 8 минут 27 секунд. Представители команды ВДВ, сержант Бондарев и сержант Белый завершили задачу за 9 минут 44 секунды и набрали 499 баллов.

При выполнении задачи каждый военнослужащий имел при себе: костюм специальный, скальные туфли, каску кевларовую, перчатки, жилет тактический, 5,45-мм автомат и четыре магазина к нему, страховочную систему в комплекте: карабины альпинистские, устройство для спуска типа «восьмерка», или «реверсо», отрезок основной веревки для блокировки грудной обвязки и беседки, два отрезка вспомогательной веревки. На связку: петли станционные, петли оттяжки в сборе, две 10-мм основные веревки по 50 м.

После выполнения трех специальных заданий команда ВДВ набрала 2598 баллов и опережает ближайшего преследователя - сборную Восточного военного округа на 421 балл. На третьем месте команда Южного военного округа с результатом 2090 баллов. Тройку лидеров замыкает команда Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского, которая набрала 1915 баллов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата24.07.2020, 12:27
В Кремле раскрыли подробности телефонного разговора Путина и Трампа
Дата24.07.2020, 13:26
«Морской бой» на Каспии: кадры подготовки к параду в честь Дня ВМФ
Дата24.07.2020, 11:37
Павел Погребняк уходит из «Урала»
Дата24.07.2020, 12:57
В Керчи спустили на воду малый ракетный корабль проекта «Каракурт»
Дата20.07.2020, 17:50
Советские, рекордные, наши: какими спустя 40 лет вспоминают Олимпийские игры 1980 года
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
12:40 В стране и мире
Врач оценил риск заражения СOVID-19 при переливании крови
12:21 Спорт
Видео
«Был лидером»: «Урал» поблагодарил покинувшего команду Погребняка за игру в составе клуба
11:58 В стране и мире
Видео
Памятнику Высоцкому на Ваганьковском кладбище переустановили голову
10:20 В стране и мире
Видео
Массовая драка в Москве попала на видео
09:50 В стране и мире
Видео
Истребитель ВВС США, перехвативший иранский лайнер, попал на видео
События дня
События дня
Главный военно-морской парад
Коронавирус
Изменения в Конституцию
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Удары «Калибрами»: военнослужащие ЧФ уничтожили «противника» в Крыму в ходе внезапной проверки
Видео
Памятнику Высоцкому на Ваганьковском кладбище переустановили голову
Видео
Истребитель ВВС США, перехвативший иранский лайнер, попал на видео
Родители Фриске отсудили у Шепелева 7 миллионов рублей
Перенесший операцию Буйнов обеспокоил подписчиков новой фотографией
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.