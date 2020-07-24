Команда ВДВ упрочила лидерство на соревнованиях «Эльбрусское кольцо-2020»

Команда Воздушно-десантных войск упрочила свое лидерство по итогам третьего специального задания всероссийского этапа конкурса «Эльбрусское кольцо-2020», сообщает пресс-служба Южного военного округа.

В лазании в связках команда ВДВ заработала 923 балла, команда Восточного военного округа показала второй результат (903 балла), подразделение Южного военного округа заняло третье место набрав 732 балла.

От каждой команды выступало по две связки военнослужащих. Самое лучше время в лазании в связке показала команда Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского. Рядовой Плотников и рядовой Гордов выполнили задание за 8 минут 27 секунд. Представители команды ВДВ, сержант Бондарев и сержант Белый завершили задачу за 9 минут 44 секунды и набрали 499 баллов.

При выполнении задачи каждый военнослужащий имел при себе: костюм специальный, скальные туфли, каску кевларовую, перчатки, жилет тактический, 5,45-мм автомат и четыре магазина к нему, страховочную систему в комплекте: карабины альпинистские, устройство для спуска типа «восьмерка», или «реверсо», отрезок основной веревки для блокировки грудной обвязки и беседки, два отрезка вспомогательной веревки. На связку: петли станционные, петли оттяжки в сборе, две 10-мм основные веревки по 50 м.

После выполнения трех специальных заданий команда ВДВ набрала 2598 баллов и опережает ближайшего преследователя - сборную Восточного военного округа на 421 балл. На третьем месте команда Южного военного округа с результатом 2090 баллов. Тройку лидеров замыкает команда Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского, которая набрала 1915 баллов.