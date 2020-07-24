«Морской бой» на Каспии: кадры подготовки к параду в честь Дня ВМФ

Малые артиллерийские корабли «Махачкала», «Астрахань», «Волгодонск», артиллерийские катера АК-209, АК-223, АК-201 Каспийской флотилии провели боевые стрельбы на тренировке морского боя с кораблями условного противника. Мероприятие прошло в рамках подготовки к военно-морскому параду, посвященного Дню Военно-морского флота России, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Экипажи кораблей отстрелялись по морской целям, а также выполнили боевое упражнение по радиоэлектронной борьбе с постановкой отвлекающих и уводящих целей при отражении ударов с воздуха.

Также в тренировке приняли участие экипажи вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор». Винтокрылые машины обнаружили «корабли», которые следуют в воды РФ и передали координаты на командный пункт.

Еще одним эпизодом тренировки авиации стала отработка парой Ми-8АМТШ, действую в роли условного противника, совершение пролета на высоте 50-70 метров над водой и с борта ведомого вертолета выполнили сброс макета мины.

Всего в праздновании Дня ВМФ будет задействовано более 40 кораблей, судов и боевой техники Каспийской флотилии, а также более десяти единиц авиационной техники, в том числе самолеты Су-25, Су-24, Су-34 и вертолеты Ми-8АМТШ, Ми-35, Ка-27.

Напомним, 26 июля в День ВМФ России в Дагестане впервые пройдет военно-морской парад.

Малый артиллерийский корабль «Махачкала» - третий и заключительный корабль проекта 21630 «Буян», построенный на Судостроительной фирме «Алмаз» по заказу ВМФ России. Сейчас в составе Каспийской флотилии числятся три малых артиллерийских корабля такого типа: «Астрахань», «Волгодонск» и «Махачкала».

Ми-8АМТШ «Терминатор» - транспортно-штурмовой вертолет, разработанный на Улан-Удэнском авиазаводе. Модификация самого массового двухдвигательного вертолета Ми-8. Способен как перебрасывать грузы и десант, так и поддерживать его огнем.

Ми-8 способен перевозить до 36 десантников или четыре тонны груза на расстояние более тысячи километров. Разрабатывался под руководством Михаила Миля в 1960-е годы. Всего с начала эксплуатации построено более 12 тысяч этих вертолетов в десятках модификаций.