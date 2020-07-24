Залпы «Градов» и грохот гаубиц: под Нижним Новгородом прошли масштабные учения

В Нижегородской области на полигоне Мулино проходят масштабные учения. Маневры начались с мощного залпа реактивных систем «Град». Многоствольную артиллерию поддерживали 152-миллимитровые гаубицы «Мста-Б».

По условиям учений передовая танковая колонна напоролась на противника, вступила с ним в бой, связала его огнем, и начала отступать на первой линии обороны. Мотострелки открыли массированный огонь, применив противотанковые управляемые ракеты и стрелковое вооружение, затем отошли на второй рубеж обороны.

Всего в отработке элементов активной обороны с переходом в контрнаступление приняли участие почти полторы тысячи военнослужащих и сотни единиц бронированной и спецтехники. В роли противника выступили подвижные мишени и оборудованные, согласно легенде учений, огневые точки. Мотострелки, усиленные танками и артиллерией, разыграли масштабные боевые действия, учитывая опыт современных вооруженных конфликтов.

Согласно экстерриториальному принципу комплектования, в воинских частях служат представители всех народов России. Рядовой Цезарь Бараев из древнего Северо-Осетинского рода сам попросился именно в этот полк. Его срочная служба подходит к концу, дальше планирует подписать контракт на два года.

«Мне рассказали, как здесь военная дисциплина, все эти дела, и я сам сюда захотел. Помогаю гранатометчику, снаряды носить, я сам могу стрелять из гранатомета, если его нет. Я его зам», - рассказал Бараев.

Мотострелки и бронетехника развернулись в боевые порядки. Молодые офицеры сдали полевой экзамен, в ходе которого учились принимать самостоятельные решения и организовывать взаимодействие с подразделениями других родов войск.

Мулинский военный полигон, самый крупный в Восточной Европе. Именно здесь в реальных условиях завершается этап обучения практически у всех воинских подразделений Западного военного округа, при этом присутствуют, так называемые посредники, их задача помогать офицерам старшего и среднего звена, и ставить им оценки – кто хорошо усвоил уроки, а кто нет.

Как показывает практика, роль посредников на учениях очень высока. Именно офицеры с боевым опытом имеют право оценивать своих младших коллег и делятся с ними знаниями не в учебных классах, а в реальных боевых условиях.

«Посредники назначаются для обеспечения розыгрыша боевых действий, путем своевременного наращивания тактической обстановки, осуществление постоянного контроля за действиями обучаемых», - рассказал заместитель командира танкового полка Сергей Ращинский.

Все командиры справились со своими задачами, несмотря на то что, полный сценарий учений знал лишь ограниченный круг лиц. По итогам этих учений ровно через месяц лучшие офицеры вместе со своими подразделениями примут участие в международных соревнования «АрМИ-2020».