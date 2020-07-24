Российские истребители 3 раза поднимались на перехват иностранных самолетов-разведчиков
Нарушений воздушного пространства России не допущено.
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За минувшую неделю у границ РФ разведку вели 33 иностранных самолета-разведчика. Об этом говорится в инфографике, опубликованной в газете «Красная Звезда».
Также у границ нашей страны замечены 10 разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Отмечается, что все они сопровождались российскими РЛС.
Российские истребители из состава дежурных по ПВО сил 3 раза поднимались на перехват. Нарушений воздушного пространства России не допущено.