Российские истребители 3 раза поднимались на перехват иностранных самолетов-разведчиков

За минувшую неделю у границ РФ разведку вели 33 иностранных самолета-разведчика. Об этом говорится в инфографике, опубликованной в газете «Красная Звезда».

Также у границ нашей страны замечены 10 разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Отмечается, что все они сопровождались российскими РЛС.

© Минобороны РФ

Российские истребители из состава дежурных по ПВО сил 3 раза поднимались на перехват. Нарушений воздушного пространства России не допущено.