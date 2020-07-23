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Команда ВДВ лидирует по итогам двух первых специальных задач Всероссийского этапа конкурса «Эльбрусское кольцо-2020»

Кирилл Васин
04:13 23.07.2020
Сегодня, 23 июля, в ходе второго соревновательного дня военнослужащим высокогорных подразделений предстоит соревноваться в лазании в связках на скалодроме, высота которого составляет около 20 метров.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Команда Воздушно-десантных войск (ВДВ) лидирует по итогам двух первых специальных задач Всероссийского этапа конкурса «Эльбрусское кольцо-2020». В Кабардино-Балкарской Республике на базе Центра горной подготовки и выживания завершился первый соревновательный день.

После выполнения двух специальных заданий команда Воздушно-десантных войск набрала 1665 баллов. Команда Южного военного округа занимает второе место с результатом 1358 баллов. На третьем месте Центральный военный округ (1308 баллов).

В индивидуальном лазании на скалодроме лучше всех с заданием справилась команда ВДВ. Ее результат – 705 баллов. Второе место заняла команда Восточного военного округа (624 баллов), третье – команда Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (575 баллов).

В ходе выполнения специальной задачи «Ориентирование в горной местности» не было равных военнослужащим Центрального военного округа. Победители второго специального задания заработали 980 баллов, команда ВДВ показала второй результат (970), команда Южного военного округа заняла третье место (870).

Сегодня, 23 июля, в ходе второго соревновательного дня военнослужащим высокогорных подразделений предстоит соревноваться в лазании в связках на скалодроме, высота которого составляет около 20 метров.

В соревнованиях принимают участие военнослужащие от Южного, Центрального, Западного, Восточного военных округов, Северного флота, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, Воздушно-десантных войск и войск Национальной гвардии.

Состязания продлятся до 5 августа в рамках армейских Международных игр «АрМИ-2020».  Данный вид соревнований проводится с 2015 года. Это уже шестые соревнования в таком масштабе.

Церемония открытия состоялась 22 июля. Она началась с парада команд-участников в сопровождении военного оркестра Южного военного округа и Почетного караула. Участников соревнований поприветствовали начальник Управления физической подготовки и спорта ВС РФ полковник Андрей Зыков, вице-президент Федерации альпинизма России, тренер ЦСКА по горной подготовке Иван Душарин, первый заместитель командующего Северо-Кавказским округом войск НГ генерал-лейтенант Владимир Майстренко, заместитель Начальника физической подготовки ВС РФ полковник Александр Украинец.

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