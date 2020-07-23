Новейшие БМД-4М погружают в Ил-76мд: кадры с учения в Рязанской области

В ходе проходящего в Рязанской области командно-штабного учения с группировкой Воздушно-десантных войск, на аэродромах Иваново-Северный в Ивановской и Дягилево в Рязанской областях завершена погрузка военной и специальной техники в самолеты Ил-76мд Военно-транспортной авиации ВКС России.

Всего было загружено около 60 единиц военной и специальной техники, в том числе 3 единицы новейших БМД-4М из состава гвардейского парашютно-десантного полка, дислоцированного в Рязани. Посадка личного состава в самолеты пройдет рано утром 24 июля.

По замыслу учения военнослужащим Ивановского и Тульского воздушно-десантных соединений предстоит десантироваться на площадки приземления Житово и Новики в Рязанской области с последующим выполнением задач по захвату аэродрома с «уничтожением» условного противника.

Особенностью предстоящего десантирования является тот факт, что впервые из самолета Ил-76мд будет десантирована штатная техника парашютно-десантного взвода в составе трех единиц новейших БМД-4М общей массой около 42 тонн.

Всего в учении задействовано около 6000 военнослужащих ВДВ, более 400 единиц боевой и специальной техники, среди которых современные боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка», а также модернизированные БМД-2КА-У и бронетранспортеры БТР-Д, 120-мм самоходные орудия 2С9 «Нона-С», 122-мм гаубицы Д-30, зенитные ракетные комплексы «Стрела-10М», реактивная артиллерия, инженерные машины разграждения, плавающие транспортеры ПТС-2, понтонные переправы, автомобильная техника и техника связи.

Также в учении задействовано более 40 самолетов Ил-76мд Военно-транспортной авиации для десантирования личного состава и техники, более 10 транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ и 5 ударных вертолетов Ми-24, пара истребителей-бомбардировщиков Су-34. Руководит учением командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.