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Бомбардировщики Ту-22М3 пролетели над нейтральными водами Черного моря: кадры из кабины

Андрей Аркадьев
18:29 23.07.2020
Истребители МиГ-21 ВВС Румынии сопроводили два российских бомбардировщика Ту-22М3 во время полета.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Российские бомбардировщики дальней авиации Ту-22М3 выполнили плановый пятичасовой полет над нейтральными водами Черного моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

На одном из участков пути российские бомбардировщики сопровождали самолеты МиГ-21 ВВС Румынии, добавили в военном ведомстве.

В Минобороны России отметили, что российские летчики регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей в соответствии с международными нормами.

Ту-22М3 - дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой геометрией крыла. Основными задачами самолета является уничтожение широкого спектра наземных и надводных целей.

Разработка Ту-22М велась в 1960-х годах, а первый полет машина совершила в 1969 году. Начало эксплуатации ТУ-22М0 состоялось в 1969 году, Ту-22М2 - в 1976 году, а Ту-22М3 - в 1983 году. Создание этой машины дало толчок в развитии всей боевой и гражданской авиации СССР.

Самолет может нести три противокорабельные крылатые ракеты Х-32, Х-15П, бомбы. Максимальная скорость полета - 2300 км/ч, дальность - 6800 км. Максимальная бомбовая нагрузка 24 000 кг.

Самолеты применялись в нескольких вооруженных конфликтах, в том числе неоднократно наносили удары по террористам в Сирии.

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