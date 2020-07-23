«Летающий танк»: воздушную часть парада ко Дню ВМФ в Петербурге откроет легендарный Ил-2

Знаменитый советский штурмовик Ил-2 впервые в истории откроет воздушную часть Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге. Он уже принял участие в тренировке.

На аэродроме Западного военного округа борт-механики закачали в самолет сжатый воздух. Специальная пневмосистема отвечает за выпуск и уборку шасси. Все механизмы, функционируют, как в далеком 1942, когда этот Ил-2 сошел с конвейера.

«Это фильтр, который стоял на том самолете, если посмотреть на шасси, видны следы коррозии, что не полировано, машина лежала под водой», - рассказал президент фонда «Крылатая память Победы» Борис Осятинский.

За феноменальную живучесть и прочность брони наши называли его «летающим танком», фашисты – «черной смертью». Ил-2 - самый массовый ударный самолет Второй мировой. Этот штурмовик служил на Северном флоте, прикрывал арктические конвои. С боевого задания он не вернулся в ноябре 1943 года, попав под обстрел вражеских зениток. Летчику, впоследствии герою советского союза Валентину Скопинцеву удалось посадить машину на лед небольшого озера в Мурманской области. Экипаж выжил, а сам самолет затонул. Его обнаружили лишь спустя 70 лет.

На восстановление штурмовика у реставраторов ушло четыре года. Чтобы поднять Ил-2 в небо, его сначала разобрали буквально до каждой заклепки. Например, заменили хвостовую часть, она отсутствовала. При этом на 65 процентов самолет подлинный.

Дебют в небе над акваторией Невы во время очередной авиатренировки парада прошел успешно. На подлете к городу штурмовик на заданной высоте и скорости возглавил строй вертолетов и самолетов морской авиации. Даже несмотря на сложные погодные условия, боевой ветеран вновь готов показать себя на генеральной репетиции парада.