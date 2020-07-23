Залпы гаубиц в горах: артиллеристы уничтожили «вражескую» технику в Абхазии

Залпами из гаубиц «Акация» и Д-30 артиллеристы уничтожили колонну «вражеской» техники на полигоне Цабал в Абхазии. Боевые стрельбы прошли в рамках масштабных тактических учений, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Технику противника в горах удалось обнаружить с помощью беспилотников. После того, как координаты врага передали на командный пункт, артиллеристы открыли огонь из гаубиц. Затем расчеты РСЗО «Град» окончательно разбили противника, накрыв его технику сплошным ковровым огнем.

В мероприятии принимают участие более 2,5 тысячи военнослужащих, задействовано более 300 единиц техники.

САУ 2С3М «Акация» - 152-мм самоходная гаубица, предназначенная для уничтожения и подавления минометных и артиллерийских батарей, живой силы противника, огневых средств, танков, ракетных установок, тактических средств атомного оружия, пунктов управления.