Танки под водой: кадры учений под Оренбургом
Машины погружались на глубину пять метров и форсировали реку.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Около 500 военнослужащих в эти дни под Оренбургом осваивают новую для себя специальность танкиста-подводника.
Они сдают экзамен по вождению боевой машины по дну водоема. Первым делом, как полагается, зачет по теории, водолазная подготовка и отработка спасения экипажа из затопленного танка, а потом начались испытания на воде.
Танкисты оборудовали боевые машины специальными воздуховодами и преодолели водоем глубиной пять метров.