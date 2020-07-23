Танки под водой: кадры учений под Оренбургом

Около 500 военнослужащих в эти дни под Оренбургом осваивают новую для себя специальность танкиста-подводника.

Они сдают экзамен по вождению боевой машины по дну водоема. Первым делом, как полагается, зачет по теории, водолазная подготовка и отработка спасения экипажа из затопленного танка, а потом начались испытания на воде.

Танкисты оборудовали боевые машины специальными воздуховодами и преодолели водоем глубиной пять метров.