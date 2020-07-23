Два бомбардировщика Ту-22М3 выполнили плановый полет над Черным морем

«Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Черного моря. В ходе полета экипажи самолетов преодолели около 4,5 тысяч километров и находились в воздухе более 5 часов», - говорится в сообщении.

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