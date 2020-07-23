Два бомбардировщика Ту-22М3 выполнили плановый полет над Черным морем
Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 выполнили плановый полет над нейтральными водами Черного моря и преодолели около 4,5 тысяч километров, сообщает Министерство обороны РФ.
«Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Черного моря. В ходе полета экипажи самолетов преодолели около 4,5 тысяч километров и находились в воздухе более 5 часов», - говорится в сообщении.
На отдельных этапах маршрута самолеты дальней авиации сопровождали самолеты МиГ-21 ВВС Румынии.
В военном ведомстве рассказали, что самолеты дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана Черного и Балтийского морей.
Все полеты выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.