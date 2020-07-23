Военнослужащие ЮВО впервые применили бронеавтомобиль «Линза» в рамках проверки боевой готовности
Корпус «Линзы» выдерживает подрыв взрывного устройства мощностью до восьми килограммов в тротиловом эквиваленте.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Военнослужащие Южного военного в рамках внезапной проверки боевой готовности впервые задействовали в учениях санитарный бронеавтомобиль «Линза», предназначенный для эвакуации раненых.
В ходе тактических занятий в полевых условиях подразделения мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии на новой технике отработали порядок эвакуации условно раненых с поля боя.
«Линза» была впервые продемонстрирована на форуме «Армия-2018». Бронеавтомобиль создан на базе шасси «Тайфун 4х4», но в отличие от оригинальной версии «Линза» оснащена двухместной кабиной и санитарным отсеком, позволяющим эвакуировать раненных с поля боя.