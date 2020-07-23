Военнослужащие ЮВО впервые применили бронеавтомобиль «Линза» в рамках проверки боевой готовности

«Линза» была впервые продемонстрирована на форуме «Армия-2018». Бронеавтомобиль создан на базе шасси «Тайфун 4х4», но в отличие от оригинальной версии «Линза» оснащена двухместной кабиной и санитарным отсеком, позволяющим эвакуировать раненных с поля боя.

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