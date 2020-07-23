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Всеармейский конкурс «Надежный ориентир» пройдет в военном вузе в Подмосковье

Андрей Аркадьев
13:30 23.07.2020
Впервые соревнования специалистов военной топографии состоятся в военном вузе и примут в нем участие не только офицеры, но и военнослужащие по контракту: топогеодезисты и водители.
Всеармейский конкурс «Надежный ориентир» пройдет в военном вузе в Подмосковье
© Фото: Минобороны России

С 27 по 31 июля в Подмосковном Серпухове, в филиале Военной академии РВСН пройдут финальные испытания Всеармейских состязаний среди подразделений топографической службы Вооруженных сил Российской Федерации «Надежный ориентир».

Ранее состязания проводились только на полигонах: в учебном центре Топографической службы ВС РФ в Новгородской области и на полигоне Дубровичи Тульского Воздушно-десантного соединения в Рязанской области.

Проведение конкурса в РВСН позволит широко продемонстрировать тактико-технические характеристики современных средств топогеодезического и наземного навигационного обеспечения. Впервые стратегические ракетчики представят новейший универсальный комплекс геодезического обеспечения.

Перед началом состязаний специалисты-топографы Ракетных войск проведут комплексную тренировку с использованием геоинформационной системы военного назначения, а также навигационной аппаратуры глобальных навигационных систем.  

В соревнованиях примут участие представители видов и родов войск ВС РФ, а также военных округов и частей непосредственного подчинения Топографической службы ВС РФ. Всего — 40 участников в составе восьми команд.

«Надежный ориентир» — это состязание подразделений топографической службы по военно-прикладной и профессиональной подготовке топографических подразделений. Конкурс позволит участникам соревнований проявить себя как в командном, так и индивидуальном первенстве. Также предусмотрена апробация программы международного конкурса «Надежный ориентир». 

Один из самых зрелищных этапов конкурса — специальная техническая эстафета «Топографический квадротлон» — позволит участникам продемонстрировать мастерство и профессионализм в составе подразделений.

Один из этапов соревнований «Лучший водитель» позволит конкурсантам продемонстрировать навыки вождения автомобилей повышенной проходимости.

Кроме того, участники будут соревноваться в умении проводить топогеодезические расчеты на время, определении номенклатуры листов электронных и топографических карт, а также в огневой и физической подготовке.

Победители и призеры конкурса определяются решением судейской коллегии по общему количеству баллов, набранных командами за все упражнения.

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