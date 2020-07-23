Более 40 самолетов: под Рязанью пройдут учения военно-транспортной авиации

Самолет радиолокационного дозора и наведения А-50У, самолет управления и ретрансляции Ил-22, истребители Су-30СМ и вертолеты армейской авиации обеспечат проведение массового десантирования в ходе полковых летно-тактических учений военно-транспортной авиации и командно-штабных учений ВДВ. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны Росси.

В рамках основного эпизода учений с практическим десантированием будут задействованы более 40 самолетов Ил-76, Ан-26 и других типов военно-транспортной авиации, а также около десяти самолетов оперативно-тактической авиации и вертолетов армейской авиации Западного военного округа.

Контроль воздушной обстановки и управление экипажами в воздухе будет осуществлять экипажи самолетов А-50У и Ил-22-СУРТ. Полковые летно-тактические учения военно-транспортной авиации продлятся до 24 июля 2020 года.

А-50У создан на базе транспортного самолета Ил-76. Самолет предназначен для обнаружения и сопровождения воздушных и надводных целей, оповещения командных пунктов автоматизированных систем управления видов Вооруженных сил о воздушной и надводной обстановке.

Он может также применяться для управления самолетами истребительной и ударной авиации при их наведении на воздушные, наземные и морские цели, а также служить воздушным командным пунктом.

Су-30СМ - модификация Су-30. Обладает сверхманевренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением.

Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».

Су-30 создавался на базе Су-27УБ. Благодаря появлению РЛС с активной антенной решеткой стало возможно передать истребителю часть функций самолета дальнего радиолокационного обнаружения при управлении группой.