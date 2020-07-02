Стратегический маршрут: как прошло российско-турецкое патрулирование на трассе М-4

В Сирии состоялось очередное, восемнадцатое по счету, совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб, связывающей города Алеппо и Латакию. Впервые совместный российско-турецкий патруль проследовал до населенного пункта Инкзик провинции Идлиб, протяженность маршрута составила 60 километров.

К совместному патрулированию от российской стороны привлекалось три БТР-82А. Переда началом движения офицеры еще раз обсудили маршрут, отметив необходимые точки на карте. Договорились уделить внимание каждому населенному пункту.

Во время патрулирования бронеавтомобили турок следовали в начале и в конце колонны, а также между российских единиц техники. Ведь именно на военнослужащих этой страны возложена ответственность за данный участок М4, где, несмотря на отработанный до мелочей регламент проведения патрулирования, не все так просто - в прошлый раз был поврежден один из российских БТР.

«Сегодня мы выполняем задачу по проведению 18-го совместного патрулирования трассы М4. Обстановка на маршруте патрулирования остается сложной. Радикальные бандформирования пытаются сорвать наше совместное патрулирование, и помешать выполнению поставленных задач», - заявил начальник совместного координационного центра зоны деэскалации Идлиб Виктор Шуляк.

Движение совместной российско-турецкой колонны с воздуха контролировалось беспилотными летательными аппаратами ВКС России. Организация взаимодействия между сторонами осуществлялась через Совместный координационный центр, и поставленная цель была успешно достигнута.

«В рамках российско-турецкого соглашения совершено 18 совместное российско-турецкое патрулирование трассы М4 в провинции Идлиб. Протяженность маршрута была увеличена и составила 60 километров. Совместная работа по снижению напряженности в регионе будет продолжена», - отметил заместитель начальника совместного координационного центра зоны деэскалации Идлиб Михаил Поздняков.

Очередное совместное российско-турецкое патрулирование завершилось благополучно. Бронеавтомобили спокойно проследовали к месту своего постоянного расположения, а офицеры приступили к обсуждению следующего выхода на стратегическую трассу.