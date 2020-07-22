Назван победитель всеармейского этапа конкурса «Безопасная среда» в Ярославской области

Курсанты Военной академии радиационной, химической и биологической защиты победили на всеармейском этапе конкурса на лучший экипаж радиационной, химической разведки «Безопасная среда» на полигоне Песочное в Ярославской области.

Всего в соревнованиях приняли участие более 200 специалистов радиационной, химической и биологической защиты – 16 экипажей из мобильного соединения РХБ защиты, полка РХБ защиты, военных округов, Военной академии, а также команда МЧС России.

Вначале разведывательные химические машины РХМ-4 на базе БТР-80 на максимальных скоростях преодолевали десятки сложнейших препятствий: водные преграды, габаритные тоннели, траншеи, холмы, косогоры, рвы, эскарпы и извилистые проезды. В ходе коротких остановок члены экипажей тушили «пожары», искали радиоактивные источники, отбирали пробы, обеззараживали технику, причем все это в средствах защиты и в условиях жесткого дефицита времени.

После того как военнослужащие спешивались, покидая бронетехнику, их ожидало самое трудное испытание – прохождение 500-метровой огненно-штурмовой полосы, на которой им предстояло преодолеть забор, траншею, завал из бочек, горящий ход сообщения, разрушенное здание и еще целый ряд коварных препятствий на пути к победе. Протяженность маршрута для каждой команды составила 11 000 метров.

По итогам трех этапов конкурса первое место заняла команда Военной академии РХБ защиты, второе - команда мобильного соединения РХБ защиты, третье - команда Восточного военного округа. Команды-победители награждены дипломами, медалями, кубками и ценными подарками.

Команде Военной академии РХБ защиты предстоит отстаивать честь страны на конкурсе «Безопасная среда» VI Армейских Международных игр, которые пройдут также на полигоне учебного центра Военной академии в августе 2020 года.