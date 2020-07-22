Внезапная проверка боевой готовности ВС РФ завершена

В Минобороны РФ сообщили о завершении внезапной проверки боевой готовности Вооруженных сил страны, которая проводилась с 17 по 21 июля по поручению Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина.

Отмечается, что в пункты постоянной дислокации вернутся участвовавшие в проверке войска и силы Южного военного округа, часть органов военного управления и войск Западного военного округа, соединений Воздушно-десантных войск, а также соединений и воинских частей морской пехоты ВМФ.

В рамках проверки было проведено более пятидесяти учений на тридцати пяти полигонах и семнадцати морских полигонах. Главной целью внезапной проверки стала оценка способности органов управления войсками обеспечить безопасность на юго-западе страны. Ее результаты учтут при допуске к участию в учении «Кавказ-2020».

Всего к внезапной проверке боеготовности были привлечены около 150 тысяч военнослужащих, около 400 летательных аппаратов, более 26 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 100 кораблей и судов обеспечения.