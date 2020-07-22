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На сайте МО опубликован состав кораблей-участников военно-морских парадов в базах ВМФ России

Андрей Аркадьев
18:44 22.07.2020
Опубликованы схемы построения кораблей, а также численный состав участников военно-морских парадов в базах ВМФ России - Балтийске, Владивостоке, Североморске, Севастополе и Каспийске.
На сайте МО опубликован состав кораблей-участников военно-морских парадов в базах ВМФ России
© Фото: Минобороны России

На сайте Минобороны России опубликован состав кораблей-участников военно-морских парадов в базах ВМФ России. Информация представлена в наглядном инфографичном виде в новом мультимедийном разделе, посвященном Главному военно-морскому параду.

Информация для ознакомления доступна в наглядном инфографичном виде в новом мультимедийном разделе, посвященном Главному военно-морскому параду, который состоится уже в это воскресенье в День ВМФ.

26 июля в торжественном мероприятии в столице Северного флота - городе Североморске - будет задействовано 42 корабля и судна обеспечения, в том числе тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», атомные подводные лодки «Князь Владимир» и «Новомосковск», большой противолодочный корабль «Североморск», ракетный крейсер «Маршал Устинов», а также 25 единиц наземной техники, два вертолета и более трех тысяч военнослужащих.

В Севастополе будут представлены фрегаты Черноморского флота «Адмирал Григорович», «Адмирал Эссен», гвардейский ракетный крейсер «Москва», сторожевые корабли «Пытливый» и «Ладный», большие десантные корабли «Цезарь Куников», «Азов» и «Ямал», малый ракетный корабль «Ингушетия», подводная лодка «Колпино», ракетный корабль на воздушной подушке «Самум», парусное судно «Херсонес» и многие другие.

В военно-морском празднике в Каспийске примут участие более 1,8 тысяч военнослужащих, будет задействовано 13 воздушных судов, шесть единиц наземной техники, а также 44 корабля, в частности, ракетные крейсеры «Дагестан» и «Татарстан», малые ракетные корабли «Углич» и «Град Свияжск», малые артиллерийские корабли «Махачкала», «Волгодонск» и «Астрахань».

Жителей и гостей Янтарной столицы удивят эсминец «Настойчивый», сторожевой корабль «Ярослав Мудрый», корвет «Сообразительный» и «Стерегущий», малые противолодочные корабли «Алексин» и «Калмыкия», МРК «Зыбь», «Зеленый Дол», патрульный сторожевой корабль «Надежный» и другие.

Во Владивостоке в парадной линии выстроятся ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», корвет «Громкий», МПК «Кореец», базовый тральщик «БТ-100», ракетный катер «Р-18» и большая дизельная подводная лодка.

Всего в праздничных мероприятиях 26 июля в базах Военно-Морского Флота России примут участие около 15 тысяч военнослужащих, будет задействовано более 250 кораблей и судов различных классов, около 80 самолетов и вертолетов, а также свыше 100 единиц наземной техники.

Кроме того, в новом разделе на интернет-портале военного ведомства представлена инфографика с фотографиями, описанием и тактико-техническими характеристиками некоторых участников Главного военно-морского парада.

Англоязычная версия раздела, посвященного Дню ВМФ России, вызывает большой интерес у иностранных пользователей. Раздел оптимизирован для удобства доступа с мобильных устройств.

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