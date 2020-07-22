Высадка десанта и захват побережья: в Крыму прошли масштабные учения

Военные Черноморского флота провели бой за высадку десанта на полигоне «Опук», расположенном в районе крымского города Феодосия.

Большие десантные корабли «Цезарь Куников» и «Новочеркасск» перебросили технику и морпехов на побережье, где и завязался бой.

Военные отработали действия по подавлению противодесантной обороны противника с выполнением артиллерийских и ракетных стрельб. В поддержку им самолеты Ан-26 и вертолеты Ми-8 высадили тактический воздушный десант и десантно-штурмовую группу.

Ми-8 способен перевозить до 36 десантников или четыре тонны груза на расстояние более тысячи километров. Разрабатывался под руководством Михаила Миля в 1960-е годы. Всего с начала эксплуатации построено более 12 тысяч этих вертолетов в десятках модификаций.

Ан-26 - советский военно-транспортный самолет, модификация пассажирского Ан-24. Грузоподъемность - 5 500 кг, практическая дальность - 1 100 км. Длина разбега составляет 870 метров, длина пробега - 650 метров.