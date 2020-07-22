Российские силы ПВО сопроводили самолеты-разведчики США и Германии
Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено.
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Силы ПВО Черноморского и Балтийского флотов обнаружили самолеты-разведчики США и Германии и сопроводили их, сообщает Национальный центр управления обороной РФ.
«Радиолокационными средствами разведки дежурных сил по ПВО сил Черноморского и Балтийского флотов были вскрыты действия разведывательных самолетов Р-8А "Посейдон" и U-2S Военно-морских сил США над акваторией Черного моря, а также разведывательного самолета Р-3С "Орион" Военно-воздушных сил Германии над акваторией Балтийского моря», - говорится в сообщении.
Силы дежурных по противовоздушной обороне сил Черноморского и Балтийского флотов сопроводили самолеты-разведчики, нарушений границ РФ не было.