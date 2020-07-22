Российские силы ПВО сопроводили самолеты-разведчики США и Германии

«Радиолокационными средствами разведки дежурных сил по ПВО сил Черноморского и Балтийского флотов были вскрыты действия разведывательных самолетов Р-8А "Посейдон" и U-2S Военно-морских сил США над акваторией Черного моря, а также разведывательного самолета Р-3С "Орион" Военно-воздушных сил Германии над акваторией Балтийского моря», - говорится в сообщении.

Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.