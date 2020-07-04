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Дотянуться до небес: кадры уникальных полетов «Русских Витязей» в Кубинке

Тамара Астапенкова
00:00 04.07.2020
Впервые три типа самолетов Су-27, Су-30СМ и Су-35С, состоящие на вооружении авиационной группы, провели полеты в едином строю.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

В Подмосковной Кубинке впервые три типа самолетов Су-27, Су-30СМ и Су-35С в едином строю выполнили уникальные полеты. Летчики авиационной группы высшего пилотажа «Русские Витязи» провели полеты с выполнением группового и одиночного пилотажа.

Особенностью полетов стало выполнение комплекса фигур сложного и высшего пилотажа на самолетах Су-27, Су-30СМ и Су-35С, которые в настоящее время состоят на вооружении авиационной группы.

В ходе полетов летчики трех экипажей в строевом порядке «пеленг» выполнил «виражи», «косые петли», «горки», «полуперевороты» и другие элементы. Пилотажная программа выполнялась на установленных интервалах и дистанциях менее трех метров между самолетами.

Ведущий пилотажной группы гвардии полковник Андрей Алексеев в завершении полета выполнил «колокол», «кадушку», «штопор», «проход на минимальной скорости», продемонстрировав сверхманевренные характеристики новейшего многоцелевого истребителя Су-35С.

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