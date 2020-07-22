На форуме «Армия-2020» обсудят современное состояние полевого размещения войск

Круглый стол «Технические средства и имущество жизнеобеспечения военнослужащих в полевых условиях. Состояние и перспективы развития» пройдет в рамках мероприятий научно-деловой программы Международного военно-технического форума «Армия-2020» в конгрессно-выставочном центре «Патриот».

Участники дискуссии обсудят современное состояние полевого размещения войск, сформируют требования к улучшению быта военнослужащих в полевых условиях, а также определят основные направления деятельности органов военного управления, научно-исследовательских организаций Минобороны России и предприятий промышленности в данной области.

Ожидается, что в ходе обсуждения на основе инновационных подходов будут сформированы предложения в Концепцию обеспечения жизнедеятельности войск (сил) в полевых условиях и определены пути их реализации.