В Северной Осетии откроется новое Суворовское военное училище

Новое Суворовское военное училище откроется во Владикавказе к началу учебного года. Завершение строительства объектов первой очереди позволит уже с 1 сентября текущего года 320 воспитанникам начать обучение в стенах нового довузовского образовательного учреждения.

До конца лета специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны России будут сданы учебно-административный и спальный корпуса, столовая на 620 мест, корпус дополнительного образования и крытый спортивный комплекс.

Также будут сданы гимнастические площадки со спортивными городками, модульный скалодром, площадки для единоборств и игровых видов спорта.

Учитывая высокую социальную значимость возводимого объекта военные строители в рекордно короткие сроки, практически за один год, построили данные объекты с нуля. Закладка камня нового образовательного учреждения состоялась в апреле 2019 года, и уже к началу учебного года училище примет своих первых воспитанников.

Замминистра обороны посетил площадку строительства, где проверил качество и объем выполняемых работ.

Особое внимание строителей замминистра обороны обратил на обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания ребят, а также на строгое соблюдение сроков готовности объектов.

«За более чем вековую историю существования училищу выпало пройти непростой путь, оно расквартировывалось в разных регионах страны, и благодаря решению Министра обороны РФ оно обретает постоянный современный дом», - отметил Тимур Иванов.

Всего по завершении строительства объектов второй очереди в стенах училища будут проходить обучение 560 суворовцев.