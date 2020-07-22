Самолет Ил-76 доставил в Киргизию медоборудование для помощи в борьбе с COVID-19

Военно-транспортный самолет Ил-76 доставил на аэродром Кант в Киргизии медицинское оборудование и шесть врачебно-сестринских бригад для борьбы с COVID-19, сообщает Министерство обороны РФ.

Военные реаниматологи и инфекционисты помогут местным медикам в лечении пациентов с коронавирусом, а также в организации профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения COVID-19, добавили в военном ведомстве.

Всего специальный борт Минобороны России доставил в Республику 19 военных медиков, специальное медицинское оборудование, включая аппараты искусственной вентиляции легких, медикаменты и средства индивидуальной защиты.

Ил-76 создан для перевозки десанта, техники и других задач. Разработан в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова

На базе самолета создано много модификаций, в том числе противопожарный Ил-76М, который может быть в короткие сроки переоборудован в грузовую машину; самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50; топливозаправщик Ил-78; медицинский Ил-76МД «Скальпель», на борту которого находятся три медицинских модуля, выполняющие функции предоперационной, операционной и палаты интенсивной терапии; Ил-76МДК «Космос» для тренировок космонавтов в условиях искусственной невесомости; летающая лаборатория Ил-76ЛЛ для отработки и испытания авиационных двигателей.