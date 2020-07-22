В Главном храме Вооруженных сил РФ прошло первое венчание

В Главном храме Вооруженных сил РФ состоялось первое венчание. Этот обряд прошли супруги, прожившие вместе 58 лет - блокадник Ленинграда Анатолий Ковалев и его жена, ветеран труда, Ирина Ковалева.

«Венчаются обычно молодожены. Сегодня необычный день, потому что ветераны Великой Отечественной войны будут в первый раз венчаться в Главном храме ВС РФ. Для нас это огромная честь, великий праздник. Когда люди прибегают к таинству венчания - это наверное самое нужное, то для чего церкви строятся. Сам Господь присутствует при этом таинстве венчания и благословляет на долгую жизнь во славу Божию», - рассказал «Звезде» ключарь Главного храма ВС РФ епископ Клинский Стефан.

На церемонии также присутствовали дети и внуки Ирины и Анатолия Ковалевых.

Главный храм Вооруженных сил России построили к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Собор спроектирован в монументальном русско-византийском стиле. Он станет третьим по величине после храма Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Его высота вместе с крестом составит 95 метров.

Храм и все, что связано с ним, пропитано символизмом в память о страшном времени борьбы с фашистами и обо всех павших на поле боя. Диаметр барабана главного купола - 19 метров 45 сантиметров в честь окончания войны 1945 года. Высота звонницы - 75 метров, именно столько лет прошло после войны. Высота малых куполов - 14 метров 18 сантиметров (1 418 дней и ночей длилась война 1941-1945 годов).

На территории храмового комплекса есть уникальный музейный комплекс «Дорога памяти». В залах имеются исторические экспонаты времен Великой Отечественной войны, фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи красноармейцев.

Длина галереи «Дорога памяти» - 1 418 шагов, что равняется 1 418 дням Великой Отечественной войны. Там размещены данные о более 33 миллионах участников ВОВ. Возведение храма осуществлялось на добровольные пожертвования из личных средств военнослужащих, членов их семей, а также всех неравнодушных граждан и организаций.