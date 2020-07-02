«Нашему обществу необходим такой центр»: Картаполов рассказал о значении Главного храма ВС РФ

За последнюю неделю комплекс на территории парка Патриот посетили более 20 тысяч человек. Люди продолжают идти, потому что понимаю, насколько это своевременно правильно. Об это рассказал заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов на заседании пресс-клуба, которое состоялось в Главном храме Вооруженных сил России в четверг, 2 июля.

Журналисты могли задать вопросы про строительство храма всем, кто принимал участие в этом грандиозном проекте - скульптурам, художникам, архитекторам, а также строителям и представителям РПЦ. Мастера и специалисты рассказали о самых интересных деталях, идеях, особенностях возведения коплекса, а также об уникальном мультимедийном музее «Дорога памяти», который находится на территории парка «Патриот».

«Нашему народу и нашему обществу необходим такой центр. Я бы его даже назвал сакральным центром, посвященным Великой Отечественной войне. Той памяти, которая объединяет все национальности, все религии, все социальные слои нашего общества. Нет ничего другого, чтобы всех нас объединило», - сказал Картаполов.

Он отметил, что в Главном храме ВС РФ идут не только канонические православные службы, но и службы, имеющие определенную направленность. Службы, приуроченные к дням воинской славы России, победам русского оружия, истории Отечественной войны. Заместитель министра обороны добавил, что 22 июня 2020 года на территории комплекса уже прошло памятное мероприятие, которое в дальнейшем станет традиционным.

«Ведь у нас следующий год тоже не простой, тоже юбилейный. 22 июня 2021 года исполнится 80 лет с начала Великой Отечественной войны, победе в которой и посвящен наш Храм. И где же, как ни в нем, совершить первый молебен и панихиду по павшим воинам. Молебен во славу русского оружия. Потому что здесь собрано все, что касается подвига нашего народа, как документальной “Дороги памяти”, так и сакральной», - рассказал Картаполов.

Андрей Картаполов поручил продумать торжественную церемонию открытия складня перед воскресной службой, чтобы это было не только красиво и интересно, но и значимо. Заместитель министра обороны также добавил, что музейный храмовый комплекс уже живет своей жизнью. Храм и музей открыты для посетителей каждый день.

«Приезжайте, приходите: приглашайте друзей и родных, знакомых. Здесь всегда всем рады, здесь всем все расскажут и покажут. И я убежден, что каждый, кто побывает здесь, обязательно вернется», - сказал Картаполов.

Президент России Владимир Путин 22 июня посетил подмосковный музейный комплекс «Дорога памяти» в парке «Патриот» и ознакомился с виртуальным фотоархивом, в котором хранится информация о десятках миллионов фронтовиков, тружеников тыла и блокадников. Также глава государства, министр обороны Сергей Шойгу и патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетили патриарший собор Воскресения Христова в парке «Патриот».