Впервые в новейшей истории парад кораблей ТОФ пройдет в акватории бухты Золотой Рог

В честь Дня ВМФ 26 июля во Владивостоке пройдет парад кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ). Впервые в истории он состоится в акватории бухты Золотой Рог. Об этом рассказал командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц в интервью газете «Красная Звезда».

По его словам, ранее праздничные мероприятия проходили в Амурском заливе из-за того, что в бухте Золотой Рог всегда отмечается высокий трафик гражданских судов. Сейчас же было сделано исключение.

Авакянц добавил, что парадный строй кораблей ТОФ возглавит флагман флота ракетный крейсер «Варяг». Всего в строю будут стоять семь боевых кораблей основных классов.