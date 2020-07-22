В честь Дня ВМФ в парадах примут участие более 250 кораблей и судов

В честь Дня ВМФ, который пройдет 26 июля, в парадах в главных базах флотов и Каспийской флотилии примут участие более 250 кораблей и судов различных классов, следует из инфографики Минобороны, опубликованной в газете «Красная Звезда».

Также в парадах будут задействованы около 80 воздушных судов, более 100 единиц боевой техники и около 15 тысяч военнослужащих.

© Минобороны РФ

Главный военно-морской парад состоится в Санкт-Петербурге. В нем поучаствуют более 40 кораблей, более 40 самолетов и вертолетов, а также 4 тысячи военнослужащих. Помимо этого, парады состоятся в Североморске, Владивостоке, Севастополе, Балтийске и Каспийске.