В тылу «врага»: морпехи Каспийской флотилии атаковали «противника» на побережье в Дагестане

Морской десант Каспийской флотилии на морском побережье полигона Турали (Республика Дагестан) уничтожил тактический воздушный десант при проведении двухсторонних учений по плану внезапной проверки боевой готовности.

Расчеты беспилотных летательных аппаратов полка морской пехоты КФл обнаружили быстроходные катера. При поддержке огня самоходной артиллерийской батареи штурмовым способом из вертолетов Ми-8 высадился тактический воздушный десант морпехов, атаковав условного противника на морском побережье.

Однако морской десант сумел сорвать планы обороняющихся и, высадившись с десантных катеров на БТР-82АМ, прорвался в тыл батальонной тактической группы противоположной стороны.

На заключительном этапе учений подразделения морской пехоты выполнили боевые стрельбы из всех видов стрелкового оружия и гранатометов по мишеням, которые имитируют гусеничную, колесную технику и группы атакующей пехоты условного противника.

Внезапная проверка войск и сил Южного военного округа, части органов военного управления и войск Западного военного округа, соединений Воздушно-десантных войск, а также соединений и воинских частей морской пехоты ВМФ начата 17 июля 2020 года в соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации Владимира Путина.

От Вооруженных сил РФ к проверке привлечены около 150 тысяч военнослужащих, 400 летательных аппаратов, свыше 26 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, более 100 кораблей и судов обеспечения.