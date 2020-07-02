Эксперт назвал условия, при которых возможно появление своей армии у Евросоюза

Слова президента США Дональда Трампа о том, что не все страны Евросоюза добросовестно платят за размещение на своей территории военного контингента НАТО, перешли в действия. На совместной пресс-конференции с президентом Польши американский лидер заявил о выводе части войск из Германии и переброски их в соседнюю Польшу. К чему приведут споры о размере платы за военную мощь альянса на своей территории и как это отразится на Европе в программе «Специальный репортаж» рассказал главный редактор ИА «Реалист» Саркис Цатурян.

«В ближайшие пять лет Европа четко придет к тому, что создаст механизм, который позволит выйти из-под натовского зонтика. Точнее, из-под американского зонтика и американцы сами не будут готовы управлять Европой. Для Европы это приведет к созданию европейской армии, скорее всего под немецким командованием, на худой конец немецко-французским командованием», - заявил эксперт.

Вывод почти половины военного контингента НАТО из Германии может привести к пересмотру текущей парадигмы поведения Вашингтона, об этом недавно заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Также, она подчеркнула, что если США хотят перестать исполнять роль лидера по собственной воле, то странам Европы нужно всерьез об этом задуматься.