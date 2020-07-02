Десантирование из «Терминаторов»: спецназ ВДВ выполнил прыжки с парашютом под Новороссийском

В ходе состязаний спецназовцы выполнили прыжки с парашютом с высоты от 1200 до 1500 метров. По условиям конкурса, упражнение делалось в течение одного прохода вертолета Ми-8АМТШ над целью. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

На площадке приземления была обозначена цель - круг радиусом 25 метров, внутри этой цели находятся еще два круга - один радиусом 15 метров и второй радиусом 5 метров. При попадании одного парашютиста в круг с радиусом 5 метров участнику начисляется 0 баллов. При попадании в круг радиусом 15 метров участнику начисляется 1 балл, а при попадании в круг 25 метров начисляются 2 балла. При приземлении парашютиста вне габаритов цели участнику начисляются 3 балла.

Первое общекомандное место завоевали представители Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения, второй результат у группы специального назначения из Тульского гвардейского соединения ВДВ, третьими стали спецназовцы из Псковского гвардейского соединения.

Ми-8АМТШ «Терминатор» - транспортно-штурмовой вертолет, разработанный на Улан-Удэнском авиазаводе. Способен как перебрасывать грузы и десант, так и поддерживать его огнем.

Ми-8 способен перевозить до 36 десантников или четыре тонны груза на расстояние более тысячи километров. Разрабатывался под руководством Михаила Миля в 1960-е годы. Самый массовый двухдвигательный вертолет в мире.

Всего с начала эксплуатации построено более 12 тысяч этих вертолетов в десятках модификаций.