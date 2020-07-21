Силы Балтийского флота провели учение по высадке морского десанта на необорудованное побережье: видео

В рамках масштабной внезапной проверки боевой готовности в Калининградской области на полигоне Хмелевка проведено учение по высадке морского десанта на необорудованное побережье.

В общей сложности, в учении было задействовано порядка 10 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота, свыше 40 единиц боевой техники соединения морской пехоты и инженерных подразделений флота, а также около 500 военнослужащих.

Для оказания содействия морскому десанту в «прорыве» обороны побережья с вертолетов Ка-27ПС на береговую линию были высажены группы разграждения инженерных подразделений морской пехоты, которые проделали противоминные проходы, обеспечив безопасные пути для выдвижения техники морской пехоты с моря.

Вертолеты Ми-8 произвели высадку нескольких штурмовых групп морских пехотинцев, которые вступили в учебный бой с условным противником на берегу, до подхода основных сил морского десанта.

Высадка десанта производилась с большого десантного корабля «Калининград», малого десантного корабля на воздушной подушке «Евгений Кочешков», а также с десантных катеров на воздушной каверне типа «Дюгонь».

При огневой поддержке самолетов и вертолетов морской авиации, а также корабельной ударной группы Балтийского флота в составе корветов, малых противолодочных кораблей, малых ракетных кораблей и катеров на берег сошли более 20 единиц бронетранспортеров БТР-82А с личным составом десантно-штурмовых рот соединения морской пехоты флота.

В ходе учения подразделения морской пехоты отработали задачи по прорыву противодесантной обороны условного противника с моря.