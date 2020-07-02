Замминистра обороны РФ Иванов проинспектировал строительство филиала Нахимовского училища в Калининграде

Филиал Санкт-Петербургского нахимовского военно-морского училища откроется в Калининграде 1 сентября. Училище станет самым западным образовательным учреждением нахимовцев. Сегодня ход строительства проинспектировал заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.

На сегодняшний день военно-морские училища действуют в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Мурманске и Севастополе. Планируется, что учебный год в стенах нового училища начнут 240 воспитанников.

Здание будет отстроено в стиле современной эклектики. При работе над проектом здания учитывались архитектурные особенности Калининграда - сдержанность и лаконичность. Местную «нахимовку» выполнят в смешанном стиле, современная эклектика будет соседствовать с элементами прусской архитектуры. В частности, с кирпичной фактурой характерной цветовой гаммы.