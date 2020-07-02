Боевые машины в действии: в Алабино проходит отборочный этап «Танкового биатлона»

На подмосковном полигоне Алабино проходит заключительный отборочный этап соревнования «Танковый биатлон». Участники конкурса должны преодолеть дистанцию и поразить различные цели за минимальное время.

Всего в этом этапе участвуют семь команд - победители в своих военных округах. Сегодня и завтра им предстоит совершить в общей сложности по десять заездов. В каждом из них нужно поразить пять мишеней из пушки и пулеметов. Расстояние до целей - от двух километров до 600 метров. Кроме точной стрельбы успех каждого экипажа зависит от мастерства механика-водителя.

Глубина противотанкового рва - три метра. Перед его прохождением боевая машина замедляется, затем практически полностью скрывается с глаз. Но уже через мгновение снова набирает максимальный темп.

Тренировки проходят не только в Подмосковье. В Саратовской области на полигоне к соревнованиям приступили участники конкурса «Мастера артиллерийского огня». Мишени они уничтожают из 120-ти миллиметровых минометов «Сани». В Тыве в конкурсе «Военное ралли» уже есть первые победители.

После гонок на армейских «Камазах» и «Уралах» на горном полигоне первое место заняла команда Центрального военного округа. Лучшие экипажи в августе представят нашу страну на международном конкурсе АрМИ-2020.

Армейские международные игры пройдут с 23 августа по 5 сентября. В 2020 году впервые одновременно с АрМИ-2020 пройдет форум «Армия-2020».