Спецназ ЦВО обезвредил условного противника и взял «языка» в Самарской области: кадры с места учений

Военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) на тактико-специальном учении в Самарской области обезвредили условного противника.

Согласно замыслу учений, разведывательные группы провели десантирование посадочным способом в зону подконтрольную «боевикам». Военнослужащие провели разведку местности, определив численность и вооружение условного противника, организовали засаду на автомобиль и провели захват документов, представляющих ценность для вышестоящего штаба.

Также разведчики обнаружили замаскированный командный пункт, в котором был захвачен «язык»: он рассказал о готовящемся «нападении» на важный объект. Затем была проведена зачистка района.

Тактико-специальное учение прошло на полигоне Новая Бинарадка. В нем приняли участие около 500 военнослужащих, было задействовано более 70 единиц военной и специальной техники.