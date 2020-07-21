Батареи залпов и клубы дыма: военные десантно-штурмового Кубанского казачьего полка отработали тактические действия в горах

В рамках внезапной проверки Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов на горном полигоне «Раевский» в Краснодарском крае подразделения гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка отработали тактические действия по уничтожению условного противника, закрепившегося на рубеже.

«Огнем из штатного вооружения боевых машин десанта БМД-2-КА-У, стрелкового оружия и гранатометов, при поддержке артиллерийской батареи 2С9 "Нона-С", личный состав десантно-штурмовых подразделений нанес огневое поражение условному противнику и закрепились на указанном рубеже до подхода основных сил полка», - уточняется в сообщении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Закрепившись на указанном рубеже, подразделения полка перешли к маневренной обороне, где при поддержке приданных танковых подразделений Т-72Б3 отдельного танкового батальона Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ и артиллерийской батареи 2С9 «Нона-С» уничтожили выдвигающиеся и перешедшие в наступление подразделения условного противника.

В ходе учения, основное внимание было уделено совершенствованию взаимодействия между подразделениями, а также тактическим действиям в наступлении и обороне десантно-штурмовых подразделений в горах.

Всего в тактическом учении было задействовано около 500 военнослужащих и более 80 единиц вооружения, военной и специальной техники гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка.