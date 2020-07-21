«Ярсы» заняли позиции: кадры учений РВСН в Свердловской области

Ракетные полки ПГРК «Ярс» заняли полевые позиции и приступили к несению боевого дежурства на учениях в Свердловской области, сообщает Минобороны России.

«На учении стратегические ракетчики отработают вопросы вывода боевых ракетных комплексов на маршруты боевого патрулирования, совершение марша по смене полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения», - говорится в сообщении.

В свою очередь противодиверсионные силы должны будут обнаружить и уничтожить условных диверсантов.

PC-24 «Ярс» - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью.

«Ярс» может быть размещен на мобильных подвижных пусковых установках или в хорошо защищенных подземных шахтах. На ракетах стоят многоблочные гиперзвуковые маневрирующие ядерные боевые части. Каждый блок имеет собственную систему наведения и может преодолеть любую систему ПРО.