Специальный эшелон: под Челябинском прошла крупнейшая отправка призывников

С призывного пункта Челябинской области состоялась самая массовая отправка призывников, призванных с Южного Урала в ходе весеннего призыва на военную службу. Более 300 молодых людей, признанных годными по состоянию здоровья призывными комиссиями Челябинской области, отправились для прохождения службы по призыву в соединения и воинские части на северо-западе России специальным воинским эшелоном.

«В эшелоне находятся около 300 человек, которые будут отправлены на северо-запад нашей страны. При этом соблюдены все меры предосторожности по нераспространению коронавирусной инфекции. Произведена соответствующая обработка эшелона. По прибытии в воинскую часть призывники будут размещены в отдельных помещениях со своими старшими команд и будут необходимое время наблюдаться», - отметил начальник отдела областного военного комиссариата Челябинской области Кирилл Солодовник.

Специальную обработку железнодорожного транспорта, предназначенного для перевозки молодого пополнения с Южного Урала, провели специалисты РХБЗ смешанной авиационной дивизии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Челябинской области.

Дезинфекционные команды, оснащенные новейшими авторазливочными станциями АРС-14 и индивидуальными дезинфекционными комплектами ИДК-1, провели обеззараживание перрона, помещений пассажирских вагонов и входных тамбуров.

В пути следования все призывники будут обеспечены защитными медицинскими масками и гелями-антисептиками. Вместе с молодым пополнением в поезде находятся медицинские специалисты. В дороге для призывников организовано горячее трехразовое питание на базе вагона-ресторана.

