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«Десантный взвод-2020»: кадры состязаний экипажей БМД в Псковской области

Ян Брацкий
05:44 02.07.2020
Экипажам предстояло на время преодолеть дистанцию около пяти километров, пройти множество препятствий и поразить мишени из пушки и спаренного пулемета.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Лучшие экипажи боевых машин продемонстрировали свои умения на полигоне в Псковской области. Состязания прошли в ходе второго этапа конкурса «Десантный взвод», который проводится в рамках «АрМИ-2020». На старт вышли представители 12 команд.

Хозяева конкурса, Псковские десантники, выставили две команды, одна из которых выступает на БМД-2, а другая на современных БМД-4М.

По условиям конкурса, экипажам после старта предстояло преодолеть дистанцию протяженностью около пяти километров. На пути механики-водители преодолевали различные препятствия: противотанковый ров, макет колейного моста, место остановки на подъеме, колейный проход в минно-взрывном заграждении, проход между столбами на спуске, участок маневрирования, косогор, огненную полосу и брод.

За прохождение каждого препятствия с нарушениями начислялись дополнительные 30 секунд штрафного времени. Кроме того, на каждом круге экипажам предстояло поразить мишени из вооружения боевых машин на дальностях 1400, 1500 и 1600 метров. Эти цели поражались из 30-мм автоматической пушки. Еще одна движущаяся мишень для стрельбы из спаренного пулемета появлялась трижды на удалении 500, 600 и 700 метров.

Все команды показали высокий профессионализм и отличные результаты. По итогам соревнований, с общим результатом трех экипажей - 27 минут 52 секунды, победу одержала команда Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения, экипажи которой не оставили ни единого шанса своим соперникам.

Второй результат показали хозяева конкурса - Псковские десантники, выступающие на БМД-4М, уступившие победителям около 12 минут. Третье время у представителей 242 учебного центра подготовки младших специалистов Воздушно-десантных войск из Омска. По результатам соревнования экипажи боевых машин примут старт в гонке преследования, которая состоится на этой неделе. 

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