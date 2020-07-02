Военные медики приступили к лечению пациентов с COVID-19 в Тыве

Военные медики Центрального военного округа (ЦВО) приступили к приему жителей Республики Тыва в специальном мобильном госпитале, развернутом в городе Кызыл.

Многопрофильный мобильный госпиталь рассчитан на 100 коек, оборудован отделением анестезиологии и реанимации, инфекционным отделением, лабораторией. В оснащении имеются аппараты ИВЛ, рентген аппарат, УЗИ и другое медицинское оборудование, необходимое для лечения широкого спектра инфекционных заболеваний.

«Сегодня наш госпиталь приступил к работе. Мы приняли первых пациентов, обследовали их в лаборатории на наличие коронавирусной инфекции. Все пациенты размещены в специально оборудованных палатах с доступом кислорода. Врачи приступили к лечению, надеемся на скорейшее выздоровление пациентов. Госпиталь оборудован всем необходимым для их обследования и лечения», - отметил начальник полевого мобильного госпиталя Дмитрий Щукин.

Прием пациентов осуществляется с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил. К оказанию помощи населению Республики Тыва привлечены 77 врачей и младших медицинских специалистов Центрального военного округа.

Мобильный госпиталь в Республику Тыва был оперативно переброшен самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России из Челябинской области.

