Подразделения ВТА «подняты по тревоге»
Летный состав приступил к перебазированию авиационной техники на оперативные аэродромы на территории Ивановской и Рязанской областей.
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Авиационные части военно-транспортной авиации, дислоцированные в Тверской, Псковской и Оренбургской областях, подняты по тревоге в рамках полковых летно-тактических учений. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
«В ходе воздушных маневров экипажам ВТА предстоит выполнить задачи по переброске на значительные расстояния и парашютному десантированию личного состава и техники подразделений ВДВ», - говорится в сообщении.
Летно-тактические учения с частями ВТА проходят под руководством командующего военно-транспортной авиацией генерал-лейтенанта Владимира Бенедиктова.
Самолеты военно-транспортной авиации предназначены для перевозки различных грузов.