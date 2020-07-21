В Минобороны рассказали о ситуации с коронавирусом в Вооруженных силах

Первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов рассказал о ситуации с коронавирусом в Вооруженных силах. По его словам, уровень заболеваемости в армии гораздо ниже, чем среди гражданского населения.

«Численность выздоровевших превышает 85% от всех заболевших, и этот показатель продолжает расти. У большинства инфицированных заболевание протекает бессимптомно», - цитирует Цаликова aif.ru.

Он напомнил, что после появления коронавируса в России министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил создать оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения COVID-19 в войсках.

Оперативный штаб отслеживает динамику распространения заболевания и принимает решения. Военнослужащие находятся под наблюдением специалистов, в случае выявления заболевания их изолируют, помещают в стационар и оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Ситуация стабильная и находится под постоянным контролем специалистов, подчеркнул первый замминистра.

Цаликов также отметил, что благодаря принятым мерам в этом году в Российской армии на 30% снизилась сезонная заболеваемость в сравнении с предыдущими годами.