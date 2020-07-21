Самолеты Ил-76 задействовали в тушении пожаров в Оренбуржье: кадры сброса воды
С бортов самолетов было сброшено более 80 тонн воды.
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Минобороны России продолжает помогать в ликвидации природных пожаров в Оренбургской области. Для этих целей задействованы военно-транспортные Ил-76, сообщает военное ведомство.
Два таких самолета вылетели на тушение природного пожара на территории лесного фонда Первомайского района.
Всего самолетами военного ведомства на наиболее опасные зоны природных пожаров в Оренбуржье сброшено более пятисот тонн воды. С бортов самолетов было сброшено более 80 тонн воды
Ил-76 создан для перевозки десанта, техники и других задач. Разработан в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова.